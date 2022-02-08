哈国在全球最佳教育目的地国家中排名第71位

哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 根据《美国新闻与世界报道》（U.S. News & World Report/美新周刊）发布最新全球国家教育资源排名中，哈萨克斯坦在78个国家中排名第 71 位。

据专家介绍，美国、英国和德国在该评级中处于领先地位。危地马拉排名最末。

在参与评级的独联体国家中，哈萨克斯坦排名仅高于乌兹别克斯坦。而俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和阿塞拜疆的排名在哈萨克斯坦之前。

2021年第四季度，哈萨克斯坦教育工作者月平均工资为21.92万坚戈，同比增长24.2%。但该行业工资的实际购买力同比仅增长14.3%。总体而言，哈萨克斯坦的平均月薪达到 27.56 万坚戈，比教育行业高出 25.7%。教育行业的最高工资来自高等教育机构的雇员（29.9 万坚戈），最低的是学前教育机构雇员（11.26 万坚戈）。在中等教育机构雇员平均收入约24.69 万坚戈，辅助教育为20.37 万坚戈，小学教育为18.01万坚戈，其他类型教育为17.54万坚戈。

以行政区域划分，哈首都教育行业从业人员薪资较高，为34.45 万坚戈，比去年同期增长 15.7%。前三位还包括阿拉木图市（26.54 万坚戈）和阿拉木图州（24.74 万坚戈）。西哈州教育工作者收入最少，约18.17 万坚戈。

2021年第四季度，教育行业有110 万从业者，比2020年同期增长1%。

教育行业就业人数最多的是突厥斯坦州，达14.29万人，年增长率为3.2%。排名前三的地区还包括阿拉木图州（12.86万人）和阿拉木图市（9.12万人）。北哈州教育行业就业人数最少，约3.52万人。