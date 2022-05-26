全球疫情：全球日增确诊超72万例 累计逾5.2亿例

哈通社/努尔苏丹/5月26日 —— 据环球网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年5月26日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例529397991例，累计死亡病例6305071例。全球单日新增确诊病例727031例，新增死亡病例2012例。

数据显示，美国、德国、澳大利亚位于单日新增确诊病例数最多的前五个国家行列。美国、德国、意大利、俄罗斯、英国是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超16万例确诊病例 全美近1330万名儿童确诊感染新冠

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年5月26日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例85309964例，累计死亡病例1029712例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例164929例，新增死亡病例443例。

美国儿科学会和儿童医院协会23日发布的最新报告显示，截至5月19日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例数超过10.7万例，与两周前相比增幅达72%。自新冠疫情暴发以来，美国累计已有近1330万名儿童确诊感染新冠病毒。

德国新增超4.9万例确诊病例 累计确诊逾2615万例

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新统计数据，截至当地时间5月25日0点，德国累计确诊新冠肺炎病例26159106例，较前一日新增49141例；累计死亡病例138643例，较前一日新增158例。全国7天内每10万人发病率为281.8。

韩国新增超2.3万例确诊病例 累计确诊逾1801万例

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部5月25日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新冠病毒确诊病例23956例，累计确诊18017923例。新增死亡病例23例，较前一天增加4例，累计死亡24029例，平均致死率为0.13%。现有重症患者237例，较前一天增加5例。