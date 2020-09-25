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    10:59, 25 9月 2020 | GMT +6

    自年初以来哈萨克斯坦已开采7200万吨煤炭

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    哈通社/努尔苏丹/9月25日--据Energyprom.kz网站消息，今年1月至8月，哈萨克斯坦已开采了7170万吨煤炭，其中包括褐煤和精煤，比去年同期减少了0.3％，产值达2115亿坚戈。

    根据哈萨克斯坦工业和基础设施部的数据，到今年年底，煤炭产量将增加到1.07亿吨，其中大部分将销往国内市场。

    我国煤炭的主要产区是巴甫洛达尔州和卡拉干达州，占全国总产量的93.7％。巴甫洛达尔州共开采了4280万吨煤炭，比去年同期减少了1.2％。卡拉干达州开采了2440万吨煤炭，比去年同期增加2.4％。

    根据哈萨克斯坦统计委员会的数据，2020年前7个月，哈萨克斯坦出口了1240万吨煤炭，比去年同期减少3.2％。出口总额为1.933亿美元，同比下降26.5％。哈萨克斯坦开采的煤炭几乎全部出口至独联体国家：1220万吨。对独联体国家的出口总额为1.745亿美元，比去年减少12.6％。

    与此同时，9月中旬，根据工基部提供的数据显示，我国的煤炭行业并未受到今年冠状病毒疫情的强烈打击：自年初以来，我国出口了超过1800万吨的煤炭，与去年基本持平。主要销售市场保持不变。今年，我国煤炭公司甚至增加了销售至俄罗斯的固体燃料。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    哈萨克斯坦 能源 统计 黄金储备
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