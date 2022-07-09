法国累计确诊721例猴痘病例

哈通社/努尔苏丹/7月9日 —— 据中新网消息，当地时间7月8日，根据法国卫生部门发布的数据，截至7日法国本土累计确诊721例猴痘病例。其中大多数病例患者居住在巴黎大区。

统计数据显示，巴黎大区累计确诊473例猴痘病例；自今年5月初法国发现首例猴痘病例以来，法国累计共有2名儿童和4名女性感染猴痘病毒。

面对猴痘病毒的传播、疫情的扩散以及追踪密切接触者时存在的困难，法国卫生部门8日建议扩大相关疫苗的接种范围，以便能够有预防性地保护最有感染风险的人群。此次疫苗的接种范围将扩大至猴痘易感人群，其中包括同性恋者、多伴侣跨性别者以及性从业者等。

法国卫生总署署长萨洛蒙在新闻发布会上表示，法国国家卫生管理局的建议将被采纳并很快得到执行，符合预防性疫苗接种条件的易感人群如果愿意，最早可以从下周开始预约接种。有卫生官员表示，下周开始，巴黎大区将有约10个接种点为猴痘易感人群提供疫苗接种服务。

现阶段，法国卫生部门不建议为相关医护人员接种疫苗，认为医护人员在诊疗中感染猴痘病毒的风险很低，并表示具体的疫苗接种可以逐个考虑，是否接种将取决于具体的暴露情况、个体风险因素等。