马尼拉鞋厂火灾 至少72人死亡

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据BBC报道，菲律宾官员表示，在首都马尼拉一家鞋厂发生的火灾死亡人数升至72人。有工人称工厂的卫生和安全标准恶劣。

发生火灾的工厂位于大马尼拉的巴伦苏埃拉区 菲律宾代理警察总监埃斯皮纳表示，必定彻查到底，找出要为事件负责的人。他说："肯定有人被起诉，因为有人命损失。" 警方说，是焊接过程出现的火花导致产房入口附近的易燃化学品起火。 这家鞋厂由Kentex Manufacturing公司经营，生产橡胶拖鞋和凉鞋，据信起火时有200到300人在工厂内。 菲律宾工厂安全标准不严格，工厂火灾经常发生，尤其是在贫民区。 事发于当地时间星期三（5月13日），工厂位于大马尼拉北部的巴伦苏埃拉区（Valenzuela district），火势迅速蔓延，很多人被困在厂房二楼。当地媒体报道说，部分被困工人向家人发手机短讯求救。 有幸存者说，加建了铁格栅的窗户使他们无法逃生。死者中不少人相信是因为橡胶和化学品燃烧产生的浓烟窒息致死。 埃斯皮纳表示，无论起火原因是意外还是恶意，有人因此死亡，警方必定查过水落石出，然后提出相关的控诉。 火灾后有菲律宾民众抗议工厂安全环境恶劣 菲律宾官员表示，在首都马尼拉一家鞋厂发生的火灾死亡人数升至72人。有工人称工厂的卫生和安全标准恶劣。 菲律宾代理警察总监埃斯皮纳表示，必定彻查到底，找出要为事件负责的人。他说："肯定有人被起诉，因为有人命损失。" 警方说，是焊接过程出现的火花导致产房入口附近的易燃化学品起火。 这家鞋厂由Kentex Manufacturing公司经营，生产橡胶拖鞋和凉鞋，据信起火时有200到300人在工厂内。 菲律宾工厂安全标准不严格，工厂火灾经常发生，尤其是在贫民区。 有幸存者说窗户加建了铁格栅，使他们难以逃生 事发于当地时间星期三（5月13日），工厂位于大马尼拉北部的巴伦苏埃拉区（Valenzuela district），火势迅速蔓延，很多人被困在厂房二楼。当地媒体报道说，部分被困工人向家人发手机短讯求救。 有幸存者说，加建了铁格栅的窗户使他们无法逃生。死者中不少人相信是因为橡胶和化学品燃烧产生的浓烟窒息致死。 埃斯皮纳表示，无论起火原因是意外还是恶意，有人因此死亡，警方必定查过水落石出，然后提出相关的控诉。