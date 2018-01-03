我国重启针对中国游客的“72小时中转免签”政策

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 - 2017阿斯塔纳世博会期间，我国曾对经阿斯塔纳和阿拉木图飞往第三国家的中国游客开放"72小时过境免签"政策。这一政策对吸引中国游客参观世博会和游览哈萨克斯坦主要景点起到了良好效果。

据阿斯塔纳航空公司消息，近日，我国重新启动了这一"72小时中转免签政策"，且持续时间更长，条件也更加宽松。



据了解，2017年12月25日至2018年12月31日期间，整整一年的时间，乘坐阿斯塔纳航空公司的航班，在阿斯塔纳或阿拉木图转机前往第三国或从第三国返回的中国乘客， 均可享受72小时中转免签入境政策。



72小时中转免签政策普遍适用于个人自由行以及团队旅行，游客可以按照自己的心意规划行程，或在各大旅行代理机构选择适合自己的团队线路。值得一提的是，乘客在前往第三国以及从第三国返回时，两次中转可以各享受72小时的免签入境时长，届时游客将有充分的时间去探索和发现哈萨克斯坦自然与人文的双重魅力。



值得一提的是，在72小时中转免签政策实施之际，阿斯塔纳航空特别推出大量特惠机票，囊括多条航线和目的地，从中国出发往返欧洲，如北京-莫斯科、北京-基辅、北京-伊斯坦布尔、北京-迪拜、北京-伦敦、北京-巴黎、乌鲁木齐-莫斯科、乌鲁木齐-伦敦、乌鲁木齐-伊斯坦布尔、乌鲁木齐-迪拜等。



阿斯塔纳航空公司中文微博发布的注意事项：



【编译：木合塔尔·木拉提】