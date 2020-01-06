哈萨克斯坦72小时过境免签政策新增四座城市

哈通社/努尔苏丹/1月6日 – 哈萨克斯坦文化和体育部表示，72小时中转免签入境政策将有效促进哈萨克斯坦的旅游发展。

通过完善签证和移民制度，提升哈萨克斯坦在世界旅游业中的竞争力和影响力，是哈萨克斯坦共和国2019~2025年旅游业发展战略的重要方针之一。

遵循这一方针，哈萨克斯坦政府与2019年12月30日发布№ 1028号政府令，宣布将针对中华人民共和国公民和印度共和国公民的72小时中转免签入境政策延长至2020年12月31日。

据哈萨克斯坦文化和体育部通报显示，鉴于中国和印度一系列旅游企业表达了在丝绸之路沿线多个城市开通旅游线路的强烈期望，以及哈萨克斯坦阿塔梅肯企业家联合会以及多个国际机场运营企业的申请，哈政府决定在中转免签政策范围内新增四个城市的机场。

这四个城市分别是：奇姆肯特市、阿克套市、卡拉干达市和塔拉兹市。

此外，依据72小时中转免签入境政策入境哈萨克斯坦的中国和印度公民，在入境哈萨克斯坦时，海关将在其护照上加盖入境章。

文化和体育部指出，所有这些措施将令过境旅客可以从哈萨克斯坦旅游经营者处购买和享受额外的旅游套餐，这将有助于发展和促进过境旅游业务的蓬勃发展。

值得一提的是，准备根据72小时中转免签入境政策入境哈萨克斯坦的中国和印度公民，必需持有哈萨克斯坦航空公司的机票（包括阿斯塔纳航空, SCAT航空公司）、有效国际旅行证件和72小时内飞往第三国的联程机票。

【编译：木合塔尔·木拉提】