第72届柏林国际电影节线下开幕

哈通社/努尔苏丹/2月11日--在2021年因新冠疫情改为线上举办后，第72届柏林国际电影节10日以线下方式开幕。

柏林国际电影节是欧洲三大电影节(柏林、戛纳、威尼斯)之一，也是全球主要电影节中每年最早开幕的一个。

10日晚，电影节在位于柏林波茨坦广场的主会场柏林电影宫内举办了开幕式。德国联邦政府文化国秘克劳迪娅·罗特和柏林市长弗兰齐丝卡·吉费在开幕式上致辞。

克劳迪娅·罗特说，柏林国际电影节是«振作和希望的象征，是从柏林向外发出的强烈信号——我们不会被新冠病毒打倒»。

本届电影节以法国导演弗朗索瓦·欧容的新片《彼得·冯·康德》作为开幕影片。该片入围主竞赛单元，将与包括中国导演李睿珺新片《隐入尘烟》等在内、来自15个国家的其余17部影片角逐金熊奖。

受新冠疫情影响，本届柏林国际电影节线下部分规模大幅缩水。媒体和公众展映部分的影院上座率控制在50%，现场观影的人士必须已接种疫苗、每天接受新冠检测，并佩戴N95口罩。明星走红毯的环节在严格防疫措施下得到恢复，但往届电影节热闹的招待会等活动已被取消。

2月16日，主竞赛单元将颁出金熊奖和银熊奖。本届柏林国际电影节将一直持续至2月20日。

值得一提的是，根据此前的报道，由哈萨克斯坦导演法尔哈特·沙热珀夫执导的电影《Схема》入围柏林国际电影节新生代（Generation）竞赛单元。



影片讲述了多名前来选角的青少年的个人故事。