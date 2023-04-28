哈萨克斯坦将用从贪污犯处追回的赃款修建72所学校

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 – 将经法院许可从被判刑的贪污犯罪人员处追回的赃款用于建设教学设施的全新机制已经获得了哈萨克斯坦政府的批准。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫已在相关的修正性政府决议案上签字。

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在其2022年9月1日发表的题为《公正的国家 团结的民族 福利的社会》国情咨文中曾要求政府制定相应的文件，建立将贪污受贿人员非法收入用于学校建设的正式机制。

- 总的来说，建设新学校应该是政府和地方政府领导的首要任务之一。贪污受贿者的非法所得在其被定罪，其非法所得上缴国家后，全部用于学校建设。政府应制定文件将该行动合法化。- 总统在国情咨文中说。

截至目前，哈萨克斯坦教育基础设施建设基金池中，已转入此类别资金总计1217亿坚戈。

与此同时，根据国家元首的相关指示，共和国预算委员会制定了72个教育机构建设项目的清单，总投资额为1067亿坚戈。

·941亿坚戈将用于建设总容量8.5万学生的69所学校；

·126亿坚戈将用于完成在建的3处设施的工程（2所可容纳1400名学生的学校和1所可容纳200名学生的寄宿学校）。

【编译：木合塔尔·木拉提】