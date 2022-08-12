国际劳工组织：今年全球失业青年总数将达7300万

哈通社/努尔苏丹/8月12日 — 据联合国新闻处消息，国际劳工组织在周四发布的《2022年全球青年就业趋势》报告中指出，预计2022年全球失业青年总数将达到7300万，较2021年的7500万略有改善，但仍比2019年疫情前水平高出600万。

报告显示，2019冠状病毒病大流行加剧了15至24岁青年面临的诸多劳动力市场挑战。自2020年初以来，他们的就业损失比例远高于成年人。

国际劳工组织负责政策的副总干事玛莎·牛顿表示，这暴露出解决青年需求的方式存在一些缺陷，尤其是对更为脆弱的青年群体，包括初次求职者、辍学者、经验不足的应届毕业生和非自愿处于«待业»状态的青年。

最新的评估数据表明，2020年，未就业、未受教育或未接受培训的青年（亦被称为«尼特族»）比例上升至23.3%，比上一年度增加了1.5个百分点。这是至少15年以来从未达到的水平。

报告强调，这一群体尤其面临着劳动力市场机会和结果长期恶化的风险。

性别差异

报告还指出，女性青年面临比男性青年更为糟糕的处境，其就业人口比例远低于男性。2022年，预计全球有27.4%的女性青年处于就业状态，而男性青年的就业比例则为40.3%。

在过去20年里，这样的性别差距几乎没有缩小的迹象。其中，中低收入国家的差距最大，达到17.3个百分点；而高收入国家的差距最小，为2.3个百分点。

地区差异

报告预测，可能只有高收入国家的青年失业率到今年年底能够回落到2019年的水平，其他国家的青年失业率则仍将比疫情前平均高出1个百分点以上。同时，在不同地区，青年就业的复苏情况也存在明显差异。

阿拉伯国家的青年失业率是全世界最高和增长最快的，预计2022年将达到24.8%。该地区女性青年的情况更糟，其失业率可达42.5%，几乎是全球女性青年平均失业率的三倍。

2022年，预计全球青年失业率将达到14.9%，欧洲和中亚青年失业率则预计高出1.5个百分点，达到16.4%。尽管该地区在降低青年失业率方面已经取得重大进展，但乌克兰战争实际和潜在的冲击极有可能影响结果。

此外，预计亚太地区青年失业率在2022年将达到14.9%，与全球平均水平相当，但各次区域和国家间存在巨大差异。

拉美国家的青年失业率仍令人担忧，预计今年将达到20.5%。北美的情况则截然不同，该地区的青年失业率预计将低于全球平均水平，为8.3%。

在非洲，12.7%的青年失业率掩盖了许多青年选择完全退出劳动力市场的事实。2020年，非洲青年中的«尼特族»比例已超过五分之一，而且这一趋势还在恶化。

投资绿色、数字和照护经济

报告发现，绿色和蓝色（海洋资源及其可持续利用）经济的发展，以及对数字和照护产业的投资将使男女青年获益，尤其能够创造就业机遇。

报告提出，若将这三方面的投资结合起来，全球的国内生产总值将有望提高4.2%，所有年龄段的劳动者将额外获得1亿3900万个就业机会，其中有3200万个将为青年提供。