哈萨克斯坦尚未康复的新冠患者总数为7379人

哈通社/努尔苏丹/9月1日 -- 尚未治愈的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有7400人。

哈萨克斯坦卫生部1日发布消息称，截至目前，全国尚有 7379 名 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 30名 幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有3811人住院接受治疗，3568人接受门诊治疗。

住院患者中有197人病情严重，其中35人危重。

目前有42名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，31日哈萨克斯坦新增77例新冠确诊病例，其中18例为无症状病毒携带者。当天共有603名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增10例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有2名此类型患者病逝，16人康复出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有25724例，其中292例病逝，5591例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为105872人，其中96899人已经康复出院，1523人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】