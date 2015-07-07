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14:51, 07 七月份 2015 | GMT +6
俄罗斯运往哈萨克斯坦73吨小麦被拒国门外
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哈通社阿斯塔纳7月7日电 日前，俄罗斯检疫部门在巴甫罗夫卡检查站查获一批无检疫证小麦，该批小麦从俄罗斯新西伯利亚州运往哈萨克斯坦，重量为73.7吨。
依据国境卫生检疫法相关规定，俄罗斯巴甫罗夫卡检查站做出将这批小麦退回发货点的决定。（编译：元珍）
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