俄罗斯运往哈萨克斯坦73吨小麦被拒国门外

哈通社阿斯塔纳7月7日电 日前，俄罗斯检疫部门在巴甫罗夫卡检查站查获一批无检疫证小麦，该批小麦从俄罗斯新西伯利亚州运往哈萨克斯坦，重量为73.7吨。

依据国境卫生检疫法相关规定，俄罗斯巴甫罗夫卡检查站做出将这批小麦退回发货点的决定。（编译：元珍）