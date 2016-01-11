第73届美国电影电视金球奖揭晓 迪卡普里奥三度成为影帝

哈通社阿斯塔纳1月11日电 据外媒消息， 10日，被称为"奥斯卡风向标"的第73届美国电影电视金球奖颁奖礼在洛杉矶举行。由于今年奥斯卡完整提名尚未出炉，大家或许能从金球奖的得奖名单中看出一丝端倪。《荒野猎人》成为大赢家，获得最佳影片奖和最佳导演奖，莱昂纳多•迪卡普里奥也凭借该片三度摘下金球奖影帝，离奥斯卡又近了一步。

对于迪卡普里奥至今没能拿下奥斯卡影帝，已让众多粉丝心塞多年。而今年大概是他距离小金人最近的一年，已经分别获得过金球奖剧情类最佳男主角奖和喜剧类最佳男主角奖的他，在本届金球奖上再度凭借《荒野猎人》拿下剧情类影帝的奖杯，足见金球奖对他的厚爱。

据说，为了演活《荒野猎人》中的角色，迪卡普里奥不仅奋不顾身地跳进冰河里，还要生吃血淋淋的野牛肝脏，为了今年的奥斯卡也是拼了。

值得一提的是，今年获得电影类最佳女配角的是凯特•温斯莱特，十多年前《泰坦尼克号》中的"露丝"温斯莱特和"杰克"莱昂纳多这对经典银幕情侣在后台相遇，令观众唏嘘。

相比影帝角逐的毫无悬念，影后争夺则激烈许多。最终拿下剧情类影后的不是三座金球在手的女王凯特•布兰切特，而是今年仅26岁的布丽•拉尔森，这位如邻家女孩般的姑娘凭借在《房间》中被禁锢生子的可怜妈妈一角，捧走大奖。