第73届世界卫生大会闭幕 各国承诺合力应对新冠大流行

哈通社/日内瓦/5月20日 -- 第73届世界卫生大会正式闭幕，这是有史以来世卫组织第一次举行在线世界卫生大会。

在此次大会上，世卫组织194个会员国的代表们通过了一项具有里程碑意义的决议。

该决议旨在让全世界团结起来，共同应对2019冠状病毒病大流行。

这项决议由130多个国家共同发起，并以协商一致的方式获得通过。

决议呼吁加强控制2019冠状病毒病的努力，并要求公平获得和公平分配所有与这一流行病作斗争所需的基本卫生技术和产品。

决议还要求对全球的应对措施进行独立和全面的评估，包括、但不限于世卫组织的绩效。

在这次为期两天的大会上，世卫组织召集了世界上几乎每个国家的卫生部长，包括参加开幕式和闭幕式的14位国家元首。

大会一致传达的信息是：全球团结是应对2019冠状病毒病疫情最有效的手段。这份决议就是这种呼吁的具体体现，也是控制疫情的路线图。

世卫组织总干事谭德塞在闭幕式上说：«2019冠状病毒病夺走了我们所爱的人。它夺走了我们的生活和生计；动摇了我们世界的基础；还有可能破坏国际合作的结构。但这也提醒我们，尽管我们之间存在着各种差异，但我们是同一个人类，团结使我们更强大。»

谭德塞还表示，与往常一样，世卫组织将仍然充分致力于透明度、问责制和持续改进。

他说：«世卫组织现在的重点是使用我们可以使用的所有工具来对抗这场疾病大流行。我们的重点是挽救生命。»





【编辑：木合塔尔·木拉提】