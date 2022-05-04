今年的归国哈侨中有73%选择在南部地区定居

哈通社/努尔苏丹/5月4日--年初至今，已有4500多名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

截至2022年5月1日，有4502名归国哈侨获得«血亲同胞»身份。

自1991年独立以来，累计已有109 . 24万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

今年年初以来移民哈萨克斯坦的哈萨克族 « 血亲同胞»当中，半数以上（68.2%）来自乌兹别克斯坦。其他分别来自：中国（9.8%）、土库曼斯坦（10.4%）、蒙古国（2.6%），以及其他国家（9.2%）。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（30.3%）、曼格斯套州（20.1%）、突厥斯坦州（10.8%）和江布尔州（6%），以及阿拉木图（5.8%）、努尔苏丹（6.8%）和奇姆肯特（7.6％）等城市。

根据截至2022年5月1日的数据显示，63.1％的移民属于适龄劳动力人口，23％为未成年人，1.9％为退休人口。

18岁以上的归国同胞当中，拥有高等学历者占10.9%，专科学历者占40.7%，高中学历者占46.6%，无学历者占1.7%。

【编译：阿依波塔】