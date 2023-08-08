徒步环游全球：73岁哈萨克斯坦老人入境俄罗斯

哈通社/阿克套/8月8日 —— 近日为徒步环游全球从阿克套出发的73岁手工艺匠人萨尔森拜·阔特拉舍夫8日入境俄罗斯。

据了解，阔特拉舍夫花费8天的时间抵达哈萨克斯坦-俄罗斯边境。

-我已经到达边境了，即将跨越第一道边界。 我从阿特劳步行了300多公里。 路有的地方不好，有的地方很好。 道路正在修建，可能会在明年完成。今天，我第一次看到边境，我很紧张。 上帝保佑，大家注意安全。-老人在社交主页上写道。

值得一提的是，老人计划从阿特劳出发，途经多个国家，计划2025年完成徒步旅行。

他将步行旅程将分为几个方向。第一条路线是从哈萨克斯坦入境俄罗斯，前往格鲁吉亚、土耳其。游览这些国家大约需要3000公里，花费100天。

第二个方向，他计划在180天内从土耳其前往法国和美国。为此，他将徒步9000多公里。

第三阶段从美国出发，途经中国、蒙古、俄罗斯返回哈萨克斯坦。在此期间，他将在130天内行步行4000多公里。两年内将走过16 210公里。

据此前报道，去年3月31日，老人从乌勒套出发，徒步6个月，9月30日抵达阿克套，成功完成走遍全国17州的目标，其行程全程超过8千公里。

【编译：小穆】