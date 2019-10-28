全球金融机构对核武相关企业投资达7480亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月28日 -- 荷兰国际非政府组织（NGO）PAX称，2017年1月～2019年1月，全球325家金融机构对运载核武器的导弹制造等相关企业的投资和融资总额为7480亿美元。

据共同社消息，在以美俄为主拥核国家推进新型核武器开发等军扩的情况下，投资总额较上回调查有所增加。

PAX利用企业及团体公开的财报资料及民间的企业数据库进行了调查，把包括洲际弹道导弹（ICBM）“民兵”制造相关的美国洛克希德･马丁、推进可搭载核武器的隐形远程轰炸机开发的美国诺思罗普·格鲁曼、欧洲空客集团在内的18家定义为核武器相关企业。该调查汇总了向这些企业投融资，或持有已发行股份0.5%以上的金融机构。

据悉，以20家核武器相关企业为对象的上次调查显示，2014年1月～2017年10月的投资总额为5250亿美元，此次则增加了约4成。据悉对波音和法国军工巨头泰雷兹的投资额大幅增长。

另一方面，鉴于2017年制定的《禁止核武器条约》写入明确禁止“援助”核开发的条款，对于向非人道主义武器制造投资的批评高涨。此外还表示«投资的金融机构数量呈减少倾向»。