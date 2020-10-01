民意调查：74％的国民支持总统推行的举措

哈通社/阿拉木图/10月1日--在阿拉木图市举行的新闻发布会上，社会学家公布了对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统满意度进行民意调查的结果。

由哈萨克社会学院公共基金会发起的社会学调查分两个阶段进行。第一阶段于今年一月进行，第二阶段于八月进行。该调查在我国各州以及努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市进行。

进行社会学调查的主要方法是通过个人访谈或使用移动和在线调查技术进行问卷调查。

哈萨克社会学院公共基金副主任阿勒腾·诺拉列诺娃表示：“在研究过程中使用了综合数据收集。例如电话调查、在线调查、一对一调查等。调查问卷包含21个问题，要求受访者只能选择一个答案，这样可以更加清晰和系统地评估使收到的结果。”

74％的受访者认为，总统推行的举措将改善哈萨克斯坦人民的生活。当提出的问题是：“您是否将自己的未来与哈萨克斯坦总统托卡耶夫联系在一起？” 72.4％的调查参与者回答为肯定。

哈萨克社会学院公共基金主任艾格里姆·苏尔坦别科娃说：“国家元首推行的举措主要包括对微型和小型企业免税三年，为参与抗击冠状病毒的医务人员加薪，推迟贷款期限，以及在国家紧急状态期间分发42500坚戈的社会福利等。 ”

在对总统和政府的个人期望进行评级时，受访者指出了诸如改善医疗服务质量、打击腐败、降低高等教育机构学费、增加养老金等问题。

【编译：阿拉依】