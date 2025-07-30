迪玛希75首歌曲登陆阿根廷电台 粉丝活动助推全球传播

自今年5月起，迪玛希的75首不同风格的歌曲，包括《SOS》、《Stranger》、《Golden》、《Your Love》、《Fly Away》、《Ikanaide》、《The Story of One Sky》等，陆续被收录进阿根廷多家知名电台的播放列表。

这些作品覆盖了阿根廷多个地区，并在Libertad Digital（99.1 FM，查科省）、Radio Vox（120.9 FM，布宜诺斯艾利斯）、Patagonia Andina（93.3 FM，埃尔博尔森）、Radio Ibiza（圣菲省）、Cadena 3（100.5 FM，科尔多瓦）等地方电台持续播出。

这波电台播放热潮得益于迪玛希全球粉丝群体于5月发起的“迪玛希在电台”活动，旨在将其音乐推广至更多西语国家听众耳中。

包括《Smoke》、《Be With Me》、《Weekend》、《Give Me Your Love》，以及与拉拉·法比安合作的《Adagio》在内的多首作品，受到了电台主持人与听众的特别喜爱。

在《Adagio》播放后，电台还出现了令人印象深刻的评论：

如果说拉拉让我们沉浸在卡鲁索那融汇了海洋与歌声的神秘之中，那么迪玛希则描绘了只有他才能徜徉的无限风景。他们的二重唱，是一种连重力都将永恒的无限。

据此前报道，迪玛希的歌曲《Love’s Not Over Yet》近日首次被纳入全球知名音乐品牌Radio Disney（迪士尼音乐广播）墨西哥分台的常规播放列表。

【编译：阿遥】