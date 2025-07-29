迪玛希歌曲首次登陆墨西哥Radio Disney电台

据悉，此次推广活动的发起者为一位受到迪玛希2023年在布达佩斯演出深深打动的粉丝。她最初只是希望有朝一日能在Radio Disney电台听到迪玛希的歌声，随后这一愿望迅速演变为一场由全球30多个国家粉丝群体“Dears”共同参与的国际倡议。

借助社交媒体平台，尤其是X平台（前称Twitter），粉丝们在2024年9月底成功将话题标签#DimashRadioDisney推上热搜榜，吸引了墨西哥Radio Disney电台主持人和制作团队的关注。

最终，位于墨西哥帕丘卡市的电台主持人布丽西亚与节目制作人爱德华多决定支持该倡议，并向节目策划部门正式提交建议，将迪玛希的作品纳入常规播放曲目。

得益于粉丝社群的广泛支持以及电台工作人员的积极推动，歌曲《Love’s Not Over Yet》现已在Radio Disney墨西哥全国范围内正式播出。

Radio Disney方面表示，此次成功入选不仅体现了粉丝的凝聚力和影响力，也为其他国家的粉丝树立了榜样，未来在阿根廷、乌拉圭、秘鲁等国家的Radio Disney平台上，迪玛希的音乐有望进一步传播。

【编译：达娜】