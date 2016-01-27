最新研究：每天7500名中国人因癌症死亡

哈通社阿斯塔纳1月27日电 据中国媒体报道，根据最新研究，中国去年约有430万人确诊癌症，另外280万人因癌症去世。研究人员表示，慢性感染、吸烟及污染都导致中国癌症个案急速上升的原因。

换言之，每天都会有1.2万人确诊患癌，及7500名病人因患癌死亡。



报告于《临床医师癌症期刊》（CA：A Cancer Journal for Clinicians）刊登，研究团队以中国国家癌症中心主任陈万青为首。



报告显示，肺癌在中国是众多癌症之中的头号杀手，并指出癌症是中国公共健康的主要问题之一。



之前的研究的抽样人数较少，大概低于总人口的2%。加上大部份采用过时的数据，以致难以估计中国患癌人数。



由于癌症病人会向全国肿瘤登记中心登记，近年数据质素有所提升。



这次研究的数据涵盖2009年至2011年，来自72个地区登记中心，占中国总人口约6.5%。



研究显示，男性最易患上的癌症包括肺癌、胃癌、食道癌、肝癌及大肠癌。



乳癌是女性中最常见的癌症，在中国女性中，乳癌占全部癌症个案约15%。除乳癌外，肺癌、胃癌、大肠癌及食道癌亦是女性的常见癌症。



在中国，男性因癌症死亡的比率比女性要高。每10万名患上癌症的男子中，166名会因癌死亡，比率比女性高一倍。



自2006年以来，中国癌症的死亡率大幅下降，现时约21%。



不过，由于中国人口增长及老化，令到因癌死亡的总人数增加七成多。



约三分之一的癌症死亡个案是由胃部、肝脏及子宫颈的长期感染所引致，而约四分之一的患者因吸烟患上癌症死亡。



研究人员说，严重室外室内空气污染、加上泥土及食水受污染，令到中国人民长期与致癌物接触。