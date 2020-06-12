全球新冠肺炎确诊病例累计已超750万

哈通社/努尔苏丹/6月12日 —— 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，6月12日，全球新冠肺炎累计确诊病例数超750万例，目前累计确诊7,500,777例，累计死亡超42万例，为420,993例。

数据显示，截至美国东部时间6月11日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2016630例，死亡113652例。过去24小时，美国新增确诊19670例，新增死亡836例。

据俄罗斯防疫指挥部11日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例8779例，累计502436例。莫斯科市副市长拉科娃当天表示，该市在5至6月间分两轮完成了约60万人次新冠病毒抗体检测，结果显示17.4%的被检测者具有新冠病毒抗体，根据这一结果可评估莫斯科居民的群体免疫水平。

巴西卫生部当地时间11日公布的数据显示，截至当天18时，巴西新增新冠肺炎确诊病例30412例，累计确诊802828例；新增死亡病例1239例，累计死亡40919例；累计治愈345595例。

据了解，印度的确诊病例数在11日接连超过了西班牙与英国，由此成为全球确诊病例第四多的国家，次于俄罗斯、巴西与美国。