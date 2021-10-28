金帐汗国750周年国际研讨会在阿特劳举行 总统致贺

哈通社/阿特劳/10月28日 -- 《伟大国度——金帐汗国》国际科学研讨会全体会议28日在阿特劳州举行，托卡耶夫总统致信祝贺。

在大会全体会议上，哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任达吾然·阿巴耶夫宣读了托卡耶夫总统的贺信。

托卡耶夫总统在贺信中表示，在哈萨克斯坦独立30周年之际召开的大会具有重要的历史意义。总统强调指出，金帐汗国的历史与哈萨克的建国历程历史密切相关，考古学发现（哈萨克斯坦境内的术赤汗陵墓和萨莱楚克城遗址）遗迹许许多多的外国历史记录都是这一历史事实的佐证。

托卡耶夫总统表示，由于过去各种因素的干扰，金帐汗国的历史有很多未能被仔细研究的地方，但有赖于哈萨克斯坦的独立，以及首任总统提出的精神文明复兴计划，这些曾经被忽视的历史得到了关注。

总统指出，金帐汗国在历史上对周边国家都有过重大的影响，与兄弟国家共同开展这一方面的研究，合作完成对历史的探寻，也是学界肩负着的重要任务。

«我们需要向世界展示金帐汗国时代的珍贵文物和历史遗产，并将其有效地用于旅游业的发展。»托卡耶夫总统说。

会上，阿特劳州州长玛汗别特·多斯穆汗别托夫向与会人士介绍了萨莱楚克项目的相关信息，来自美国的学者尤莱·沙米洛卢则在大会上发表了《金帐汗国城市与萨莱楚克城》的主题演讲。

【编译：木合塔尔·木拉提】