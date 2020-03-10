韩国新冠累计确诊病例7513例

哈通社/首尔/3月10日 -- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部10日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增131例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊7513例。

这是韩国单日新增确诊病例自上月25日以来时隔两周滑落至100多例。新增的131例中，来自大邱市和庆尚北道的共102例，分别为92例和10例。其余分别是首尔市11例、京畿道11例、仁川市4例、世宗市2例、忠清南道2例。

大邱和庆北的累计确诊病例为6780例，占整体的90.2%。其中大邱市5663例，庆尚北道1117例。京畿道累计确诊病例163例、首尔市141例、忠清南道104例、釜山市96例、庆尚南道83例、江原道28例、忠清北道25例、蔚山市24例、大田市18例、光州市15例、仁川市13例、全罗北道7例、世宗市8例、全罗南道和济州道各4例。首都圈地区当天新增的确诊26例均属于位于首尔九老区韩国大厦11层的呼叫中心集体感染。

确诊病例中，女性4661例，占比62%。从年龄段来看，20岁年龄段最多，为2213例，占比29.5%，其后依次为50岁年龄段（1416例）、40岁年龄段（1030例）、60岁年龄段（929例）、30岁年龄段（789例）、70岁年龄段（454例）和10岁年龄段（393例），80岁以上病例222例，0-9岁病例67例。

死亡病例累计54例，较前一天0时新增3例，分别是收治于岭南大学医院的一名76岁男性、启明大学东山医院的一名70岁女性和庆北大学医院的一名83岁男性。整体病死率为0.7%，80岁以上患者死亡率达6.8%。

累计治愈并解除隔离病例共247例，较前日增加81例。包括确诊者在内共有21.0144万人接受了检测，其中18.4179万人的检测结果呈阴性，其余1.8452万人的检测结果尚未出炉。