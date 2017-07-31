普京下令755名美国外交官撤出俄罗斯

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 ——据BBC消息，俄罗斯总统普京30日在接受俄罗斯电视台采访时宣布，755名美国外交官必须离开俄罗斯。

消息称，普京于7月28日作出驱逐外交官的决定，但现在确定的是撤走的人数，这些官员最晚在9月1日必须离开俄罗斯。这将令美国驻俄外交人员人数减少至455人，与俄罗斯驻华盛顿的外交人员数量相同。



普京说："美方在毫无缘由的情形下采取了一项措施，但重要的是要注意，这使俄美关系恶化了。他们非法限制，企图影响世界其他国家，包括那些有兴趣发展和保持与俄罗斯的关系的国家，甚至我们的盟友。"

"我们一直等待了很长时间，也许事情会朝向好的方向发展，我们希望这种情况会反生，但是看起来好像不会在不久的将来发生变化。我决定现在是我们表明我们不会无动于衷的时候了，"他补充说。

此前，美国众议院于6月26日通过了关于对俄罗斯和伊朗等国实施制裁的法案，新制裁一旦通过，可能成为2014年以来规模最大且最全面的制裁。在新的反俄提案中，旨在对俄罗斯的管道项目投资采取制裁，阻碍俄罗斯天然气工业公司的管道项目建设。