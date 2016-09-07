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    18:04, 07 9月 2016 | GMT +6

    乌兹别克斯坦75岁老人独自骑自行车前往撒马尔罕 吊唁"老友"卡里莫夫

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    哈通社阿斯塔纳9月7日电 据乌兹别克斯坦媒体报道，该国纳曼干州一名75岁居民为了吊唁已故前总统伊斯兰•卡里莫夫，已于9月5日独自骑自行车启程前往撒马尔罕。

    这位老人名叫胡桑•霍吉巴耶夫，是当地一名退休人员，他计划用4至5天的时间，即9月8日或9日抵达目的地撒马尔罕。

    乌国媒体报道称，当地居民透露，霍吉巴耶夫老人在当地颇受尊重，被尊称为"胡桑老爷爷"。而其本人过去便经常向周边亲友、邻居表示，已故总统伊斯兰•卡里莫夫是其"亲人"和"老友"。

    老人此举虽然令旁人大为惊讶，但人们均为其提供了力所能及的帮助。

    霍吉巴耶夫老人表示，卡里莫夫为改善乌兹别克斯坦人民的生活做出了巨大的贡献，在他离世后，为其远行4-5日前往吊唁，"是他应得的礼遇"。

    霍吉巴耶夫还透露，自己曾与卡里莫夫通过书信，并得到了卡里莫夫的帮助。

    "每年9月1日，卡里莫夫总统都会给我写信，祝贺我的生日，还会指示地方官员来看望我。"老人说。

    乌兹别克斯坦首任总统伊斯兰•卡里莫夫于2日因脑溢血去世，并与3日安葬于撒马尔罕。（编译：木合塔尔·木拉提）

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