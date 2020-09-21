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    22:41, 21 9月 2020 | GMT +6

    托卡耶夫总统在联合国成立75周年高级别会议上发表视频讲话

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    哈通社/努尔苏丹/9月21日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在联合国成立75周年高级别会议上发表了视频讲话。

    托卡耶夫总统在讲话中引用联合国前秘书长达格·哈马舍尔德的话说：“成立联合国不是为了引领我们去天堂，而是为了把我们从地狱中解救出来。”

    总统表示，该组织最初是为了保障集体安全制度成立，但实际上是围绕共同的目标和原则团结了世界各国人民。 当前积极和广泛的国际合作时代充分证明了这一点。

    此外，托卡耶夫在讲话中对当今全球面临的挑战表示了担忧，其中注重关注了多边主义原则的威胁、抗击新冠疫情遇到的困难、新军备竞赛的威胁和实现战略发展目标方面不断变化的成就。与此同时，总统对“联合国宪章”规定的目标无效的意见表达了自己的看法。

    “我作为哈萨克斯坦总统和联合国前高官完全不同意这一看法。尽管这样，我们不可以放弃共同的目标，反而要为达到目标积极努力。此外，要防止无政府主义，继续建立基于国际法的社会。”托卡耶夫说。

    哈萨克斯坦总统指出，为了实现2030年稳定发展目标，各国之间的共同努力非常重要。

    此外，托卡耶夫高度评价了现任联合国秘书长古特雷斯的领导工作，并对他为提高联合国的有效性，以及开放性和透明性做出的努力表示支持。

    “哈萨克斯坦将遵守联合国的使命和宪章。与此同时，我国将继续为建立稳定、公平和繁荣世界道路上的共同目标做出贡献。”托卡耶夫说。

    托卡耶夫总统最后强调，联合国实际上是唯一且万能，以及无可替代的国际组织。

    【编译：小穆】
    标签:
    哈萨克斯坦 总统 联合国 黄金储备
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