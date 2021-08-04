东京奥运会：哈萨克斯坦居奖牌榜第75位

哈通社/努尔苏丹/8月4日--东京奥运会8月4日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位于第75位。

第12个比赛日结束，哈萨克斯坦代表团新摘得一枚铜牌，截至目前共收获4枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得；第二铜牌牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得；第三铜牌牌由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗在28日摘得；第四枚铜牌，由拳击运动员卡穆什别克·孔卡巴耶夫在8月4日获得。

根据8月4日的结果，获得奖牌的国家数量达到了85个。

中国队以32金22银16铜排名第一。

美国排名第二，获25金31银23铜。

日本位居第三，获21金7银12铜。

截至8月4日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 中国 - 32-22-16

2. 美国 - 25-31-23

3. 日本 - 21-7-12

4. 英国 - 15-18-15

5. 澳大利亚- 15-4-17

6. 俄罗斯 - 14-21-18

7. 德国 - 8-8-16

8. 法国 - 6-10-9

9. 意大利 - 6-9-15

10. 荷兰 - 6-8-9

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：达娜】