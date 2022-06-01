托卡耶夫总统出席国家科学院成立75周年大会

哈通社/阿拉木图/6月1日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统1日在阿拉木图出席国家科学院成立75周年大会。

托卡耶夫总统祝贺国家科学院成立75周年，并指出了科学在国家发展中的重要作用。

国家元首表示，要始终寻求增加我们的潜力并不断前进。要树立崇高目标，努力创新，提高效率。他还指出，在二十一世纪，国家的力量是以科技成果衡量，其在国际舞台上的影响力也取决于科学。 总统强调，我国近些年在教科体系开展了巨大改革，并消除了阻碍该领域发展的一系列问题。此外，政府上周还通过了2026年科学发展概念。

托卡耶夫总统表示，根据科学家们提出的相关建议，对科学相关法案进行了修订。根据修正案，为保障科研中心的持续工作，对融资方法进行了改变。此外，科研工作人员工资增长了70%。 托卡耶夫指出，为解决仍然存在的一系列问题，将采取分阶段提高科学院的地位，并扩大大学的科研潜力，以及改进研发支持体系和有效规划长期科技发展等措施。

托卡耶夫总统认为，不仅要增加科学对国民经济的贡献，还要加强其与世界科学空间的融合。总统还表示，相信科学家们将积极参与建设新哈萨克斯坦的历史性伟业。

最后，总统向杰出科学家们颁发了国家奖章。 【编译：小穆】