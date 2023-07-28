哈萨克斯坦影视文娱行业一季度同比增长75%

哈通社/阿斯塔纳/7月28日 -- 今年第一季度，哈萨克斯坦电影、视频和电视节目制作，以及音乐作品录音和出版领域的交易量达199亿坚戈，与 2022 年同期相比增长75.3%。

该行业最大的交易量在阿拉木图，达122亿坚戈。阿斯塔纳下降了54亿坚戈，其他地区的交易量从阿拜州的22.97万坚戈到奇姆肯特的4.525亿坚戈不等。

在服务结构中，仅电影放映活动就占了略多于一半的交易量，101亿坚戈，相比2022年第一季度增加了70.9%。

该行业的其他交易额几乎全部用于电影和电视节目的制作（51亿坚戈）和发行活动（40 亿坚戈）。

仅4.291亿坚戈和2.197亿坚戈分别用于音乐作品的录音和出版，以及完成电影、视频和电视节目的制作。

今年4月初，哈萨克斯坦文化和体育部在政府会议上表示，计划到2030年将哈萨克斯坦电影在全国的发行比例提高到35%，以发展包括私营电影公司在内的国内电影院。还计划在国际电影节和比赛中推广哈萨克斯坦电影。

与此同时，2023年6月的影院服务价格同比上涨14.1%，这是有史以来最高的价格之一。

在区域范围内，阿克莫拉州的电影服务价格涨幅最高：每年上涨66.7%。东哈州增长32.9%、克兹勒奥尔达州增长29.1%、阿拜州增长25%。阿特劳州的价格涨幅最低：2.2%。卡拉干达州价格没有变化，奇姆肯特价格下降了2.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】