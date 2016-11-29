巴甲球队在哥伦比亚遭遇空难 76人遇难5人幸存

哈通社阿斯塔纳 -- 据多家外媒报道，一架载有巴西球队沙佩科恩斯的飞机坠毁，机上载有81人，包括72名乘客和9名机组人员，该飞机是球队包机，机上所有人员都是相关的成员、董事会人员或记者。哥伦比亚警方消息，事故造成76人遇难（包括1人在医院去世），包括3名球员在内的5人幸存。

媒体报道称，该架航班的目的地，是里奥内格罗的何塞-马里亚-科尔多巴国际机场，那里也是哥伦比亚国内的第二大机场。客机失事原因说法不一，哥伦比亚民航机构及麦德林机场方面称，客机在坠毁前曾报告发生"电气问题"。

沙佩科恩斯共有22名球员随队出征。经警方证实，仅两名门将和1名后卫获救，其余19人全部遇难，包括曾经效力于马德里竞技的队长桑塔纳。该队的德梅尔森(Demerson Bruno Costa)曾于2015年2月加盟当时的中甲球队江西联盛(现降入中乙)，据中方经纪人透露，他并没有进入本场比赛的大名单，也未随队飞往比赛地。

沙佩科恩斯这次飞行应该是前往哥伦比亚参加南美俱乐部杯决赛，此前他们淘汰了阿根廷劲旅圣洛伦索，与哥伦比亚球队麦德林国民竞技会师决赛。按照原定计划，决赛首回合定于北京时间12月1日上午7：45在哥伦比亚打响，沙佩科恩斯先客后主。

据报道，该队本来预计周一早上就要到达，开始在当地训练，但是因为行政作业问题，改从圣保罗起飞后到玻利维亚换机，却发生意外。

而根据哥伦比亚当地一家电台的报道，本月早些时候，阿根廷国家队曾经在贝洛奥里藏特进行的一场世界杯南美区预选赛中客场挑战巴西，当时蓝白军团正是搭乘该架航班从布宜诺斯艾利斯飞抵的巴西。

在得知事故之后，南美足联在第一时间宣布决赛推迟进行，并暂停一切活动，主席多明格斯也赶赴事发现场。



沙佩科恩斯俱乐部在脸书主页上发表了简单的声明，称："沙佩科恩斯球员乘坐的客机坠毁一事，由于来自不同信源的报道互有冲突，俱乐部副主席Ivan Tozzo暂时不会给出任何评论，目前仍在等待哥伦比亚空管部门的官方声明。愿上帝保佑我们的球员、记者和代表团的其他宾客。"

球队简介：

沙佩科恩斯俱乐部成立于1973年，曾长期征战低级别联赛。他们在成立仅仅四年之后就在1977年赢得了圣卡塔林纳州联赛冠军。沙佩科恩共四次赢得州冠军，最后一次则是在2011年。

2012~2014年，他们完成三级跳升上巴甲，过去两个赛季均成功保级。在2016年，征战南美俱乐部杯的沙佩科恩斯利用客场进球多的规则淘汰圣洛伦索后晋级决赛。2016年11月28日，载有沙佩科恩斯球员的飞机在哥伦比亚坠毁，决赛也因此被迫无限期推迟。



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