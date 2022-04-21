哈国电影院观影人数一年内增长了76.8%

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 去年哈萨克斯坦电影院观影人数达到了850万人次。

据统计分析网站Ranking.kz数据，在COVID-19全球大流行爆发前的2019年，哈萨克斯坦人在电影院观影方面的花费总额达到了234亿坚戈。

在2021年，哈萨克斯坦仍在开放的电影院线总数为104家。其中，位于乡村地区的仅有4家。

作为比较，2020年全国营业中的电影院总数为104家，其中3家位于乡村地区。2019年营业中的电影院总数为101家，其中5家位于乡村地区。

拥有电影院最多的地区是阿拉木图市，共22家。其次是努尔苏丹市和卡拉干达州——各有10家。

从事电影放映行业的组织收入在一年内有了明显的增长。例如，2020年相关行业的营收为59亿坚戈，而在2021年的收入达到了136亿坚戈。不过，行业收入目前仍然没有恢复到2019年的水平。

2019年哈萨克斯坦电影放映行业的收入是212亿坚戈。

去年哈萨克斯坦电影院线的主要收入来自外国电影，大约108亿坚戈。值得一提的是，许多原定在2020年放映的外国电影，因各种原因都被推迟到了2021年才得以上映。

令人遗憾的是，国产电影的票房表现已连续两年出现下滑。2020年国产电影的总票房收入是21亿坚戈，而2021年则仅有15亿坚戈。

而与外国合拍的电影票房则有了明显的提升，从2020年的1.199亿坚戈，增长到了13亿坚戈。

2021年哈萨克斯坦电影院线观影总人数达到了850万人次，虽然较2020年增长了76.8%，但与2019年的数据相比，仍然缩水了2.4倍有余。

细分统计显示，2021年的电影院线观影人数中，外国电影观影总数为660万人次，国产电影观影人数为96.18万人次，哈国和外国合拍电影的观影人数为88.59万人次。

截至2022年3月份的统计显示，哈萨克斯坦电影院线的服务费用同比上涨了4.8%。值得一提的是，2021年哈萨克斯坦的电影院服务费用就已经上涨过一次（增幅10.8%）。

3月份哈萨克斯坦电影院的平均票价为1655坚戈。大城市当中，电影票价最贵的是奇姆肯特-2714坚戈，其次是阿特劳-2583坚戈，第三位是突厥斯坦-2550坚戈。而最便宜的价格出现在塞梅、乌拉尔和阔科舍套-1200坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】