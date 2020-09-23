“劳动”国家计划已向西哈州申格尔劳县企业家提供7600万坚戈

哈通社/乌拉尔/9月23日--2020年前8个月，西哈州申格尔劳县的固定资产投资总额为18.02亿坚戈，比去年同期增长4.9％。

农产品出口量为670万坚戈，比去年同期增长2.1％。

申格尔劳县县长阿丽娅·穆汉别詹诺娃说：“自年初以来，申格尔劳县已开设了18个农场，总面积为1.3万公顷。此外，还向40个私人农场提供了2.29万公顷的农业用地。根据春播工作的结果，播种面积为12570公顷。”

畜牧业的指标也在逐年增加。截至今年8月1日，牲畜数量达到3.7万头，比去年同期增加8％。牛和马的数量也有所增加。自年初以来，已生产肉类2600吨，牛奶9.9吨，鸡蛋170万个。

“根据农业信贷公司发展农工综合体的计划，我县已购买了119头养殖牛。与此同时，正在采取计划措施，确保农村人口就业，并确保有效利用私人农场的潜力。在国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》的框架内，已向正在积极开展商业活动的19名个体企业家发放了总额为7600万坚戈的贷款。”县长补充道。

到今年年底，计划再向16位企业家发放总额约为7000万坚戈的贷款。

【编译：阿拉依】



