哈萨克斯坦油气资源储量约为760亿吨

哈通社/努尔苏丹/2月18日 -- 在18日举行的政府会议上，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫就2021~2025年国家地质勘探规划方案进行了介绍。

他在报告中指出，里海地区的资源储量丰富，其蕴含的潜在资源量仍未得到彻底的探查。

部长称，根据现有的估计，我国境内15个沉积盆地的油气资源储量约为760亿吨。不过，对这15个沉积盆地的地质勘探工作进展并不完全一致，其中只有三分之一得到了完整勘探，三分之一勘探不足。

部分区域将通过吸引私人投资的方式进行勘探工作，而针对勘探不足的北部托尔盖等地区，将从国家预算中拨款组织勘探。

据部长介绍，2019年由国家财政预算支持的勘探工作，在大卡拉套地区发现了油田。接下来将进行更加细致的勘探任务，已确定相关油田的储量等信息。

部长称，通过90年代的一系列有效地地质勘探工作，哈萨克斯坦发现并开采了卡沙甘、田吉兹等一系列油田。时至今日，许多旧有的数据已经不足以支持当前的工作，特别是里海沉积盆地的油气资源储量并没有得到完整的探查，许多国内外公司都表达了开展相关工作的意向，因此有必要开展新一轮勘探。

【编译：木合塔尔·木拉提】