在德克萨斯坠毁的波音767乘组全部遇难

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 2月24日，美国联邦航空局称，阿特拉斯航空公司3591航班于美国东部时间下午12点45分在德克萨斯州阿纳胡克坠毁。

据飞机跟踪网站Flightradar24称，这架波音767货运飞机，可能是亚马逊航空公司(Amazon Air)雇佣的商品运输飞机。

美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)发表声明，称周六下午一架波音767货机在休斯顿郊外的一个海湾坠毁，机上有三人。

联邦航空局称，这一3591航班在美国东部时间12:45前不久，从迈阿密飞往休斯顿的途中，坠毁在德克萨斯州阿纳胡克。钱伯斯县警长布莱恩·霍桑表示，目击者称飞机头朝下，坠入海湾。霍桑说:"我觉得这可能是一场没有人能够幸存下来的坠机事件。"

亚马逊没有立即回应媒体记者提出的访问请求。阿特拉斯航空公司是亚马逊与航空运输服务集团(Air Transport Services Group)签约运营亚马逊品牌机队的货运航空公司之一。签约的航空货运公司，都运营着亚马逊品牌的飞机，主要实施商品空运任务。



当地新闻媒体在现场拍摄的视频显示，海湾中出现飞机及货物的部分残骸，其中一块材料似乎展现了亚马逊标识的一部分。坠机地点有大片沼泽地，执法人员已经开始详细搜索工作，目前在海湾发现了床单、妇女衣物和纸箱等可能是亚马逊商品的物件。

最新消息显示，3名机组成员已经全部遇难。

【编辑：木合塔尔·木拉提】