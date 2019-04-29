津巴布韦航空公司一架波音767客机发生空中起火 在南非降落

哈通社/努尔-苏丹/4月29日 --津巴布韦航空公司一架波音767-200ER客机发生空中起火的惊险一幕。当地时间28日晚间，有目击者称这架客机的发动机在空中冒出火焰。航空公司随后发布消息称，此次故障没有影响飞机正常运行，起火原因正在调查之中。

据南非thesouthafrican.com网站报道，津巴布韦航空公司一架航班号为UM642、由约翰内斯堡飞往津巴布韦首都哈拉雷的波音767客机，当地时间4月28日晚，发生发动机在空中起火的事件。根据网友在社交媒体发布的视频显示，火焰从飞机一个发动机中不断喷出。

南非机场公司发言人阿尔弗雷德·马希克加（Alfred Mathekga）表示，"我们接到了约翰内斯堡国际机场所在的肯普顿帕克地区20多名居民来电，他们说看到一架飞机着火。报告称飞机发生了轻微起火，已被机组人员手动熄灭。"

英国《太阳报》报道称，此前有消息说航班被迫返回约翰内斯堡机场紧急降落，但津巴布韦航空公司表示起火没有影响航班正常运行。航空公司发布的一份声明称，"航班号为UM642的波音767-200ER客机的发动机发生故障，导致短时间尾管起火。故障没有威胁机组人员和乘客的安全，飞机继续飞行并安全降落在哈拉雷机场。"

航空公司同时表示，"工程师已展开必要的检查，并将在适当时候发布调查报告。"