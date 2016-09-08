哥斯达黎加连续 76 天全靠再生能源供电

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据哥斯达黎加媒体消息，在今年 6 月 16 日至 9 月期间，哥斯达黎加有连续长达 76 天的时间，完全没有使用化石燃料发电，100% 仰赖再生能源供电。

消息称，这并不是哥斯达黎加第一次达成全再生能源供电的成就。



2015 年时，哥斯达黎加就曾有长达 75 天的时间，完全没有使用化石燃料发电，而 2015 年全年未使用化石燃料供电的天数达到了 299 天。



根据哥斯达黎加国家能源控制中心（CENCE）数据指出，6 月 16 日为该国电网今年最后一天使用化石燃料发电的电力。从那天起，哥斯达黎加的电力便全来自水力发电、地热能、风能与太阳能。其中，以 8 月单月来说，水力发电就占了所有电力供应的 80.27%，地热发电厂贡献了约 12.62% 的电力，风力发电占了 7.1%，而太阳能发电则是 0.01%。



据悉，哥斯达黎加国土面积仅约 5.1 万平方公里，而人口数仅 490 万。



另外，哥斯达黎加并非以能源需求较高的工业或制造业为主的国家，国内产业主要为观光业与农业，经济结构不同，能源需求自然也不像工业国家那么高。



除了上述原因之外，哥斯达黎加拥有丰厚天然水力资源与充沛季节性雨量的优势。（编辑：小穆）



哥斯达黎加（Costa Rica）地理位置





哥斯达黎加水力发电站



