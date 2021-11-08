76岁的哈萨克斯坦公民参加纽约国际马拉松赛

哈通社/努尔苏丹/11月8日--76岁的哈萨克斯坦公民萨勒塔纳特·图伊蒂巴耶夫11月7日在美国纽约参加了一场国际马拉松赛。

哈通社记者对76岁的哈萨克斯坦马拉松运动员进行的采访中了解到，萨勒塔纳特·图伊蒂巴耶夫于1945年7月21日出生在江布尔州，毕业于师范类专业，曾在教育领域和工会工作。同时，也是一名专业马拉松运动员，当前居住在首都努尔苏丹市。

11月7日在美国纽约市举行的国际马拉松赛上，76岁的哈萨克斯坦公民跑完了共42公里195米的赛程。

萨勒塔纳特·图伊蒂巴耶夫表示，参加纽约马拉松赛是每个马拉松运动员的梦想，毕竟是最知名的国际马拉松赛事之一。“2年前我获得了阿姆斯特丹马拉松参赛资格，之后，纽约跑马拉松的组织方邀请我参赛。这届马拉松原定于去年举行，但因大流行而推迟。一般来说，这项赛事在每年 11 月的第一个周末举行。到目前为止，我已经参加了22次国际马拉松。 ”

据他介绍，本次马拉松比赛的结果还未公布。

“马拉松比赛按照年龄分组，我参加了 75 岁至 79 岁组。总的来说过程并不容易，因为这个马拉松的要求不同。在这里的哈萨克同胞们听说我要参加比赛之后，给我提供了很大的支持 ” 。 他说。

据老人家介绍，他此前在澳大利亚举行的的锦标赛上获得第二名，在新西兰奥克兰举行的退伍军人马拉松赛中获得第一名，计划明年再次参加国际退伍军人马拉松赛。

【编译：阿依波塔】