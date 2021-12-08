第76届联合国大会通过关于建立无核武器世界宣言的决议

哈通社/纽约/12月8日 —— 据外交部消息，第76届联合国大会全体会议6日通过了《关于建立无核武器世界共同宣言》决议，共有141个成员国参与投票。

外交部称，继续在核武器控制与裁军领域开展对话，在核裁军问题上形成互信和共识，得到世界各国广泛支持。联合国成员国对哈萨克斯坦倡议的大力支持是对其重要性的认可，也是我国对全球核裁军进程、加强国际安全与和平的贡献。

外交部指出，该宣言呼吁将最终消除使用核武器或威胁使用核武器，以及通过人力和经济资源以加强和平与安全与可持续发展，并遵守国际法的唯一充分保证。

据悉， 2010年4月， 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在华盛顿召开的首届核安全峰会上建议在联合国框架内签署世界无核化宣言。

2015年9月28日，纳扎尔巴耶夫在第70届联合国大会一般性辩论上发言时指出，建立无核化世界应该成为21世纪人类最主要的目标，呼吁世界各国尽快签署联合国世界无核化世界宣言。

2015年12月7日，在纽约联合国总部召开的联合国大会一致通过了由哈萨克斯坦提出的《建立无核武器世界宣言》。宣言由来自世界各大洲的35个国家代表共同起草。

【编译：小穆】