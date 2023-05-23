卫生部长参加第76届世界卫生大会，探讨全球卫生合作

哈通社/阿斯塔纳/5月23日--据卫生部新闻处消息，第76届世界卫生大会于21日在瑞士日内瓦开幕，主题为“世卫组织成立75年：拯救生命，推动人人健康”。哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特率代表团参加了此次会议。

来自190多个世卫组织成员国的代表团参加了会议。

全体会议间隙，阿扎尔·黑尼亚特还出席了有联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯以及瑞士、莫桑比克、哥伦比亚、东帝汶、科摩罗、印度、斯洛伐克和摩洛哥政府总理参加的高级别会议，就进一步发展卫生系统交换了意见。

阿扎尔·黑尼亚特对世卫组织在发展基层卫生医疗系统、改善妇幼保健、免疫、消除麻疹、预防结核病、抗击艾滋病和精神健康方面对哈萨克斯坦的支持表示感谢。

她指出，哈萨克斯坦政府充分认识到基层保健和农村卫生事业的重要性，并计划到2025年将对基层保健服务的资金支持规模增加至全部卫生支出的60%。

在开幕式当天，中亚各国卫生部长与世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格进行了会面，讨论了《中亚健康事业与人民福祉路线图》的实施进展。

全体会议结束之后，阿扎尔·黑尼亚特还与瑞典卫生和社会事务部部长、乌兹别克斯坦卫生部部长等进行了双边合作议题的讨论。

阿扎尔·黑尼亚特提到了哈萨克斯坦在实现降低孕产妇和新生儿死亡率可持续发展目标方面取得的成就，并强调了哈萨克斯坦在预防和控制非传染性疾病和交通事故死亡方面的努力。

在与国际抗结核联盟领导层举行的会谈中，双方就哈萨克斯坦在抗击结核病方面的成就以及加强双方在各领域合作等议题进行了交流。

大会第二天，卫生部长阿扎尔·黑尼亚特与联合国儿童基金会欧洲和中亚地区副主任菲利普·克里进行了会晤。

【编译：阿遥】