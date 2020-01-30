中国确诊新型冠状病毒感染肺炎病例7711例 死亡170例

哈通社/北京/1月30日 -- 中国国家卫生健康委员会通报，截至1月29日24时全国累计报告确诊病例7711例，死亡170例。

据新华社消息，1月29日0-24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1737例（西藏首例确诊病例），新增重症病例131例，新增死亡病例38例（湖北37例、四川1例），新增治愈出院病例21例，新增疑似病例4148例。

截至1月29日24时，全国累计报告确诊病例7711例，现有重症病例1370例，累计死亡病例170例，累计治愈出院病例124例，共有疑似病例12167例。

消息称，目前累计追踪到密切接触者88693人，当日解除医学观察2364人，共有81947人正在接受医学观察。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25例：香港特别行政区10例、澳门特别行政区7例、台湾地区8例。

除中国外，截至29日，报告出现确诊新型冠状病毒感染肺炎病例的国家还包括：泰国（确诊14例、治愈5例）、日本（确诊11例、治愈1例）、 新加坡（确诊10例）、马来西亚（确诊7例）、澳大利亚（确诊7例）、美国（确诊5例）、 法国（确诊5例）、韩国（确诊4例）、德国（确诊4例）、 阿联酋（确诊4例）、加拿大（确诊3例）、 越南（确诊2例）、尼泊尔（确诊1例、治愈1例）、柬埔寨（确诊1例）、斯里兰卡（确诊1例）、芬兰（确诊1例）。

【编译：木合塔尔·木拉提】