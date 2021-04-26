哈萨克斯坦外长主持联合国亚太经社会第77届会议

哈通社/努尔苏丹/4月26日--联合国亚太经社会第77届会议26日在泰国曼谷开幕。

哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德担任此届会议主席。

特列吾别尔德在开幕式上致欢迎词，概述了现如今该地区各国面临的主要挑战，并提出了解决问题的设想。

据了解，包括阿塞拜疆、阿富汗、孟加拉国、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚、蒙古、巴基斯坦、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦等国在内的亚太地区的国家元首和政府首脑、国际组织负责人及其他政要参与了第77届会议主题下的«亚洲及太平洋通过区域合作在危机后重建得更好»高级别专题讨论。

会议期间，各方就有关应对新冠大流行的区域合作以及提高对危机的抵御能力和加速从大流行中恢复社会经济等问题交换了意见。

据了解，亚太经社会成立于1947年，由53个成员国和9个准成员国组成，是联合国在亚太地区促进社会经济发展的总部。该地区拥有40多亿人口，占世界人口的三分之二，亚太经社会为政府和其他利益攸关者提供了讨论关键的可持续和包容性发展问题的平台。

值得一提的是，现任总统、时任哈萨克斯坦外交部部长的托卡耶夫曾于2005年担任亚太经社会第61届会议主席。

【编译：达娜】