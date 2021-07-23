上半年哈萨克斯坦汽车出口增长77%

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业协会发布消息，2021年上半年，哈累计出口汽车4387辆，同比增长77%，实现出口额282亿坚戈（合6600万美元）。其中，6月份汽车出口达到峰值，共有1529辆现代、江淮、雪佛兰汽车销往俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦。

1-6月，哈全国生产汽车3.98万辆，同比增长20.4%，实现产值3112亿坚戈（合7.3亿美元）。其中，生产轻型汽车34556辆（+24%）；货运卡车4253辆（+42.9%）；客车537辆（-23.1%）；挂车和半挂车340辆；其他特种车辆109辆。

1-6月，库斯塔奈金色草原汽车工业公司生产各类汽车23962辆，实现产值1482亿坚戈；阿拉木图现代汽车哈萨克斯坦公司生产汽车12319辆，实现产值1168亿坚戈；谢米伊汽车厂生产汽车2113辆，实现产值184亿坚戈（+91.2%）；卡玛兹汽车厂生产卡车704辆，实现产值163亿坚戈；现代汽车公司生产卡车及客车433辆；大宇客车哈萨克斯坦公司生产客车96辆。

7月，哈萨克斯坦共签署8份新的汽车生产投资项目文件，包括在库斯塔奈金色草原汽车工业公司组装生产拉达和雷诺汽车；卡玛兹公司在哈建设KamLitKZ卡车配件铸造厂，向俄罗斯卡玛汽车厂供应汽车驱动桥等零备件，项目投资额约为820亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】