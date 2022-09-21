哈萨克斯坦总统在第77届联合国大会一般性辩论发表讲话

哈通社/纽约/9月21日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日在第77届联合国大会一般性辩论发表了讲话。

哈萨克斯坦总统首先祝贺克勒希•乔鲍当选第77届联合国大会主席。

托卡耶夫讲话中说：

-我们在人类非常重要的时期在联合国总部聚集。世界似乎向地缘政治矛盾的新阶段发展，基于纪律和责任形成的国际体系被混乱与不可预测的情况取代。全球制动和平衡体系无法维持和平与稳定，安全体系结构逐渐消失，世界大国之间的相互不信任不断增加，世界已成为新军事冲突的受害者。经过两代人，我们正面对着核武器的威胁。

托卡耶夫表示，对抗导致人造障碍和经济隔离。而经济和政治制裁将破坏食品安全保障链，对成千上万人，尤其对社会弱势群体造成威胁。此外，这只会进一步增加通货膨胀率和失业率的增长，以及发展中国家经济的放缓风险。最终，这些冲击将阻碍应对气候变化和可持续发展目标的实现。

哈萨克斯坦总统指出了联合国宪章的基本原则的重要性，并呼吁遵守这些原则。

-特别是，我们需要重新审视国家主权平等、国家领土完整、国家和平共处三项基本原则之间的关系。这三个原则相互取决于彼此。遵守 这些原则之一，意味着遵循其他两个原则。 而打破其中的一个，也就意味着打破了其他两个。-他说。

托卡耶夫表示，联合国批准的价值体系仍然是世界上数百万人民的希望。我们必须紧随基于合作精神的联合国，并积极保护这些价值观。

-换句话说，我们无法忍受世界的两极分化和分裂。我们不允许大胆或单方面利益损害我们共同的遗产和利益。-总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦愿意在包容性和多边主义框架下与所有相关实体建立合作。他强调，相信仅通过共同努力才能应对当前面临的威胁。

讲话中，哈萨克斯坦总统提议改进和改革联合国。他同时指出，联合国必须为将来的挑战和机遇做好准备，并表示哈方支持联合国秘书长在“我们的共同问题”报告中提出的建议。

托卡耶夫表示，为预测和应对全球威胁和危机，哈萨克斯坦30年前提议成立亚洲相互协作与信任措施会议。面对新的挑战和威胁，旨在调解与和解的峰会期间，亚信会议有望转型至国际组织。

总统指出，新冠疫情和三大全球危机（气候变化、失去生物多样性和环境污染），以及世界各地的冲突阻碍了可持续发展目标的实现。他强调，在为时已晚之前，需要回到此前的发展轨道。

-我们的首要任务是应对潜在不稳定因素并确保可持续、平衡和包容性复苏的能力。因此，有必要开展东西方之间的公开对话，建立以互信和多边合作为基础的全球安全新范式。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，考虑到当前危机形势和地缘政治冲突的加剧，有必要在联合国框架下开展缓和国际紧张局势和预防冲突工作。哈萨克斯坦作为核试验受害国，深知核大国之间对抗升级的危险。因此，核裁军成为了哈萨克斯坦外交政策的一个重要方向，并将继续为无核武器世界而奋斗。

托卡耶夫称，哈萨克斯坦对核大国之间日益激烈的竞争和对抗，以及《不扩散核武器条约》的无进展感到担忧。因此，他呼吁制定裁军和核不扩散领域新机制，以及采取旨在管理和减少生物威胁的紧急措施。在这方面，哈萨克斯坦总统再次提出成立生物安全国际机构的倡议。

托卡耶夫总统表示，全球人民当前面临着气候和环境变化带来的威胁。因此，需要开展迅速行动。目前，哈萨克斯坦计划2060年前实现碳中和目标。

哈萨克斯坦总统指出，这个问题与全球粮食安全危机直接相关。我国粮食产量居世界第七位，是中亚地区粮食储量最多的国家。他强调，为应对全球粮食短缺，哈方致力于利用该农业潜力。哈萨克斯坦今后也仍将是粮食和其他具有社会重要食品的可靠供应国，并愿意与伊斯兰食品安全组织和联合国机构加强合作。

此外，托卡耶夫总统指出了解除制裁和公正贸易对恢复全球经济的重要作用，并呼吁各国积极落实哈萨克斯坦主持召开的世界贸易组织成员国第12届部长级会议通过的决定。

总统表示，当前的地缘政治形势凸显了可靠和多样化的全球过境和运输基础设施的重要性。哈萨克斯坦作为最大内陆国，拥有亚洲和欧洲之间最重要的陆路运输走廊。因此，哈萨克斯坦着重关注了跨里海国际运输走廊和“中间走廊”的发展。未来几年，预计哈萨克斯坦过境货物运输量将明显增长。

哈萨克斯坦总统表示，中亚地区是具有巨大国际合作潜力的地区。哈方愿意与中亚合作伙伴为进一步推动地区的发展加强和深化相互政治合作，并致力于维护睦邻友好关系和合作多元化。此外，哈方愿意在解决气候变化、拯救咸海、合理利用水资源、划界、打击极端主义和扩大区域内贸易等区域问题上与各方开展联合工作。

-我们认为在阿拉木图开设联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心至关重要。哈萨克斯坦希望阿富汗未来成为与邻国保持和平关系的一个真正独立、中立、统一、发达国家。因此，我们通过提供非常重要的人道主义援助来支持这个国家复杂的重建进程。-托卡耶夫说。

讲话中，托卡耶夫总统就哈萨克斯坦当前正在落实的一系列政治和经济改革进程，以及社会民族和谐与近日召开的第七届世界和传统宗教领袖大会成果进行了介绍。

总统还表示，今年是哈萨克斯坦加入联合国的30周年。他强调，联合国对独立哈萨克斯坦的形成和壮大提供了巨大贡献。在此期间，哈萨克斯坦在联合国人权理事会和联合国安理会，以及联合国经济及社会理事会等主要机构开展了有效工作。

托卡耶夫总统最后表示，哈萨克斯坦将与联合国一同为安全、稳定和发达全球社会共同努力。

【编译：小穆】