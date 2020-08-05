黎巴嫩港口爆炸已造成至少78人死亡 当局宣布5日为国家哀悼日

哈通社/贝鲁特/8月5日 -- 当地时间周二（4日），黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故。黎巴嫩卫生部门最新消息称，爆炸已造成78人死亡，4000多人受伤，伤亡人数预计还会上升。

黎巴嫩最高国防委员会已经宣布贝鲁特进入紧急状态。

该国安全部门表示，事发地点附近储藏了政府数年前缴获的«高度易爆物质»，并对恐怖主义行动的猜测发出警告。

黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜随后在向全国发表电视演说时揭露，爆炸是自2014年就储存在港口仓库内的2750公吨硝酸铵所引发，尽管当局已经多次警告说这样并不安全。

迪亚卜已宣布5日为国家哀悼日，政府将拨付1000亿里拉的紧急救援资金。哈桑·迪亚卜的妻子和女儿在爆炸中受伤。

爆炸事故导致许多建筑物被毁坏，当地医院据称已人满为患。

据当地媒体报道，距爆炸地点10多公里的总统府建筑也受损。

哈萨克斯坦外交部消息称，爆炸发生时，哈驻黎巴嫩领事馆建筑受到损伤，当时正在建筑内的领事受轻伤。（相关阅读：哈萨克斯坦领事在贝鲁特爆炸中受伤 领事馆建筑受损 ）

【编译：木合塔尔·木拉提】



