第78届联合国大会开幕 弗朗西斯正式就任联大主席

哈通社/阿斯塔纳/9月6日--据中新社报道，第77届联合国大会5日在纽约联合国总部闭幕。同日，第78届联合国大会开幕，来自特立尼达和多巴哥的外交官弗朗西斯正式就任第78届联大主席。

当天，弗朗西斯从第77届联大主席克勒希手中接过联大议事槌。在新一届联大开幕会上，弗朗西斯发表讲话强调四个关键优先事项——和平、繁荣、进步和可持续，呼吁国际社会加紧落实2030年可持续发展议程。

弗朗西斯指出，当今世界面临着复杂的挑战，包括气候变化、冲突和贫困，这些挑战使和平变得更加难以实现，而地缘政治分歧则加剧了不稳定，并引发对多边主义的怀疑。作为联合国的主要决策机构，联大负有特殊责任，以确保相关努力扎根于强有力的多边体系、忠实于《联合国宪章》的宗旨和原则。

联合国常委副秘书长阿明娜代表联合国秘书长古特雷斯发言说，感谢克勒希过去一年对联大的出色领导，在我们继续寻求多边合作之时，新任联大主席弗朗西斯带来的技能、经验、知识和智慧将至关重要。她呼吁会员国建立信任、增强团结和凝聚力，采取行动应对挑战，制定出所有人期望的解决方案，“朝着更美好、更和平、更繁荣的未来以及更健康的地球迈进”。

联大是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。每年9月至12月，联大将举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论，后段为大会审议列入议程的各项议题。本届联大一般性辩论将从9月19日开始，至9月26日结束。