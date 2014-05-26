阿斯塔纳-齐姆肯特79/80次客运列车即将开行

哈新社阿斯塔纳消息，为满足旅客需求， 客运(Passenger transport)股份公司 将 从2014年第二季度起，开行阿斯塔纳-齐姆肯特79/80次客运列车。列车沿途停靠卡拉敢达、楚、萨勒夏干等站点。阿斯塔纳至齐姆肯特运行时间为15小时35分，返程运行时间为16小时01分。列车共计22节车厢。