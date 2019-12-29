索马里首都汽车炸弹袭击已致死79人

哈通社/努尔苏丹/12月29日 —— 据新华社报道，索马里首都摩加迪沙一处公路检查站28日清晨遭自杀式汽车炸弹袭击，已造成79人死亡。

索马里政府发言人伊斯梅尔·穆赫塔尔·奥马尔当天下午表示，死亡人数升至79人，另有149人受伤。

在现场救助的慈善机“阿明救护车”创始人阿卜杜勒卡迪尔·阿丹说，袭击发生后，死亡人数一直在上升，“我们的医护人员运送了至少76具遗体，大部分是平民”。

一名在爆炸现场的警察表示，当地官员们乘坐的汽车在通过这处检查站时，一同排队的另一辆汽车突然爆炸。目击者贾布里·亚丁说：“我当时正在一辆三轮车上，突然听到一声巨响，然后看到一股黑烟窜入天空。人们四处逃散。”

索马里总统穆罕默德·阿卜杜拉希·穆罕默德对袭击表示强烈谴责。他在声明中说：“今天是悲伤的一天。恐怖分子针对平民发动攻击，目标是儿童和他们的双亲。我和遇难者家属一样悲痛。”

联合国秘书长副特别代表亚当·阿卜杜勒-穆拉也强烈谴责袭击。“我为所有受难的人祈祷，联合国将继续坚定地与索马里人民和他们的政府团结在一起”。

此次袭击事件是自2017年10月以来索马里发生的最严重的袭击事件。迄今尚未有任何组织声称制造了此次袭击。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。