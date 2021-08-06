东京奥运会：哈萨克斯坦居奖牌榜第79位

哈通社/努尔苏丹/8月6日--东京奥运会8月6日的奖牌榜上，哈萨克斯坦位于第79位。

第13个比赛日结束，哈萨克斯坦的奖牌数量并无变化，共收获7枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得；第二枚铜牌牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得；第三铜牌牌由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗在28日摘得；第四枚铜牌由拳击运动员卡穆什别克·孔卡巴耶夫在8月4日获得；第五、六、七枚铜牌，分别由拳击运动员萨肯·比博森诺夫、摔跤运动员伊斯拉姆·萨纳耶夫和空手道运动员达尔汗·阿萨迪洛在8月5日摘得。

根据8月6日的结果，获得奖牌的国家数量达到了89个。

中国队以36金26银17铜排名第一。

美国排名第二，获31金36银31铜。

日本位居第三，获24金11银16铜。

截至8月5日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 中国 - 36-26-17

2. 美国 - 31-36-31

3. 日本 - 24-11-16

4. 英国 - 18-20-20

5. 俄罗斯- 17-23-22

6. 澳大利亚 - 17-6-21

7. 意大利 - 10-10-18

8. 德国 - 9-11-16

9. 荷兰 - 9-10-12

10. 法国 - 7-11-9

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。