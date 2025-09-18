79名哈萨克斯坦运动员将出征2025年夏季听障奥运会

本届赛事预计将汇聚来自80个国家的约3000名运动员，角逐21个项目的奖牌。哈萨克斯坦代表团将参加包括田径、自由式和古典式摔跤、柔道、跆拳道、游泳、羽毛球和乒乓球在内的8个项目。

哈萨克斯坦旅游和体育部体育和健身事务委员会下属残疾人体育工作管理局负责人马拉特·卡斯克尔巴耶夫表示：

- 在听障奥运会开幕前，运动员们正在进行强化训练。赛前共安排了21个集训，目前已完成11次，剩余10次将在近期举行。此外，所有运动员已完成必要的体检，并配备了所需的维生素。我们相信，系统的备战将帮助运动员们发挥潜力，在国际赛场上展现出色表现。

今年的听障奥运会恰逢百年庆典。首届比赛于1924年在法国巴黎举行。自1997年以来，哈萨克斯坦一直参加听障奥运会，在6届夏季和3届冬季赛事中共获得42枚奖牌，其中包括8枚金牌、8枚银牌和26枚铜牌。

在2022年巴西卡希亚斯-杜苏尔举行的第二十四届夏季听障奥运会上，哈萨克斯坦代表团创造历史最佳成绩，共收获29枚奖牌（4金、7银、18铜），在参赛的73个国家中排名第13位。

【编译：达娜】